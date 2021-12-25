Минздрав: Все случаи «омикрона» в России завезены из-за рубежа

В России не выявлено контактных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Все подтвердившиеся завезены в страну из-за рубежа, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В России зафиксированы случаи заболевания Covid-19, вызванного штаммом „омикрон“, при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванных указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зарегистрирован в 110 странах мира. Как полагают некоторые ученые, тканевые маски могут быть бесполезны для защиты от него.