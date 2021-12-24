Ученый: Тканевые маски бесполезны против омикрон-штамма Covid-19

Тканевые маски бесполезны перед омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Таким мнением в эфире телеканала CNN поделилась приглашенный профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь.

По ее словам, данный тип средств защиты можно считать не более чем украшением. «Им нет места в контексте распространения „омикрона“», — подчеркнула специалист.

Вэнь уточнила, что для эффективной защиты от штамма стоит носить трехслойные хирургические маски. При желании поверх них можно надеть и тканевую маску, но одной ей точно не обойтись.

Если человек планирует посетить места массового скопления людей, ему стоит использовать маски и респираторы класса N95, которые создадут надежный барьер для мелких частиц вируса, попадающих в носоглотку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что данный вариант Covid-19 выявлен уже в 110 странах мира.