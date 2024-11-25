Минздрав: В Татарстане фиксируется сезонный рост заболеваемости пневмонией

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В Татарстане идет сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, это характерная ситуация для этого времени года. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Наиболее распространенные симптомы пневмонии – это повышение температуры выше 38 градусов, кашель, проблемы с дыханием, например одышка или учащенное неглубокое дыхание.

«При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Если заболел ребенок, необходимо обратиться на фильтр в детской поликлинике либо вызвать врача на дом», – подчеркнули в Минздраве РТ.

Лечат пневмонии амбулаторно или в больнице. В пресс-службе министерства подчеркнули, что самолечением заниматься опасно, особенно это касается применения антибиотиков без назначения врача. Необходимо строго придерживаться рекомендаций специалистов.

«При появлении симптомов простуды просим остаться дома, а детям - не посещать детсады и школы, чтобы избежать распространения инфекции», – отметили в Минздраве РТ.

Напомним, что сегодня стало известно, что две школы Казани ушли на дистант из-за пневмоний у учеников. Управление Роспотребнадзора по РТ назвало ситуацию контролируемой и советующей сезону.