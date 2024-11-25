Управление образования: на дистант на неделю отправили две школы в Казани из-за пневмонии

Две казанские школы находятся на дистанционном обучении из-за пневмонии у учеников. Об этом рассказали в пресс-службе Управления образования столицы Татарстана.

«Лицей №182 в жилом районе "Салават Купере" и школа №135 Кировского района города переведены на дистанционное обучение до 30 ноября в связи с распространением инфекционного заболевания – внебольничная пневмония», – отметили в управлении.

Всего в лицее №182 выявили – 13 случаев заболевания, а в школе №135 – 11 человек заболели пневмонией. Несмотря на то, что в этих двух школах обучаются более 3,8 тысяч ребят, других случаев заражения там пока не зафиксировано.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней при регистрации двух случаев болезни – класс отправляется на разобщение, а при регистрации более 10 – организуется временное приостановление работы школы или детского сада. Такие правила действуют на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В целом в школах города ситуация остается стабильной», – заключили в пресс-службе Управления образования Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сейчас есть тенденция к сезонному подъему заболеваемости пневмониями, а их возбудителем чаще всего является микоплазма. Однако информации о том, что школы Казани отправляют на дистант у санитарных врачей нет.