Роспотребнадзор: У нас нет информации о переводе школ Казани на дистант из-за пневмонии

Чаще всего татарстанцы заболевают внебольничными пневмониями из-за микоплазмы, однако информации о том, что школы отправляют на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших детей – нет. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что школы Казани отправляют на дистанционное обучение из-за того, что школьники болеют микоплазменной пневмонией.

«Решение о переводе учебного процесса на дистантную форму решается директором образовательного учреждения в случае отсутствия в школе (классе) по причине заболеваний 20% и более от списочного состава. Информация о переводе школ на дистант в Управлении отсутствует», – отметили в ведомстве.

Однако санитарные врачи подчеркнули, что в Татарстане сейчас есть тенденция к сезонному подъему заболеваемости внебольничными пневмониями. Возбудителем внебольничных пневмоний чаще всего является микоплазма. В пресс-службе подчеркнули, что ситуация контролируемая и соответствует сезону.

«Для купирования рисков распространения инфекции осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией, в том числе в детских организованных коллективах: проводится проверка на наличие признаков болезни – повышенной температуры, кашля, насморка и других симптомов. Если ребенок имеет признаки болезни, его изолируют из коллектива до полного выздоровления, а также, чтобы не заразить других детей и персонал, принимаются меры по разобщению контактных детей», – заметили в ведомстве.

К тому же все случаи заболевания пневмониями, в том числе в организованных коллективах, обязательно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия.