Минздрав: В этом году 215 татарстанцев узнали, что у них рак именно на диспансеризации

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Каждый четвертый на диспансеризации узнает, что болен

В этом году диспансеризацию по плану должны пройти более 1,2 млн жителей Татарстана. На данный профилактические мероприятия прошла уже почти половина от ожидаемого числа – 560 тысяч человек. И сегодня привлечение оставшихся 650 тысяч татарстанцев к прохождению диспансеризации – одна из самых важных задач медицинских учреждений республики.

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на круглом столе, посвященном этой проблеме, напомнил, что благодаря такой комплексной проверке здоровья, как диспансеризация, можно заметить самые грозные болезни и начать их лечить или скорректировать свой образ жизни, чтобы болезни не развивались.

До 45 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. Проверить, пора ли в поликлинику легко: если возраст без остатка делится на три – надо посетить диспансеризацию, после 45 лет медики ждут на осмотре уже ежегодно.

Благодаря диспансеризации каждый третий-четвертый житель Татарстана узнает о предрасположенности к тому или иному заболеванию.

«У 25% – 30% граждан, прошедших диспансеризацию, выявляются подозрения на различные заболевания. Их направляют на дополнительное углубленное обследование для уточнения диагноза», – отметил Альмир Абашев.

Уже на втором этапе диспансеризации пациенту поставят диагноз окончательно. По словам Абашева, по мере проведения диспансеризации, количество впервые выявляемых заболеваний будет постепенно снижаться. Это потому, что поставленные ранее диагнозы, такие как гипертония, сахарный диабет и другие хронические патологии, учитываются при последующих медосмотрах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это наиболее действенный метод снижения преждевременной смерти человека. Чем лучше работает врач в части диспансерного наблюдения, чем лучше контакт врач-пациент в этом сегменте нашей деятельности, тем более успешными являются профилактические мероприятия. Мы корректируем лечение, вовремя диагностируем осложнения и добиваемся успеха в отсрочке финала. Но чтобы попасть на диспансерное наблюдение, нужно установить диагноз, и диспансеризация служит инструментом того, чтобы мы вовремя на ранних стадиях заболевания поймали эти признаки», – отметил Альмир Абашев.

Из полумиллиона татарстанцев на диспансеризации у 215 человек нашли рак

Альмир Абашев рассказал, что чаще всего в процессе диспансеризации выявляют сердечно-сосудистые заболевания. Именно эти болезни стали основной причиной смертности населения – на них приходится около 40% смертей в РТ.

Еще один вид болезней, при которых крайне важно как можно быстрее начать лечение, это рак. Порядка 112 тысяч татарстанцев сегодня живут с онкологическими диагнозами.

«Чем раньше мы определяем стадию онкологического заболевания, тем лучше прогноз заболеваемости для пациента и меньше нагрузка на отрасль здравоохранения», – заметил Альмир Абашев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Именно на выявление рака нацелены многие анализы, которые сдают во время диспансеризации. Например, такие, как кал на скрытую кровь, ФГДС, кровь на ПСА, маммография, флюорография и другие.

«Благодаря анализу кала на скрытую кровь, из 560 тысяч татарстанцев, прошедших диспансеризацию, у 215 человеке мы выявили злокачественных новообразований только в 2024 году. Эта методика очень ценная», – рассказал замминистра.

На проведение химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний в Татарстане ежегодно расходуется около 4 миллиардов рублей. По словам Альмира Абашева, за последние пять лет затраты онкологической службы региона на химиотерапию выросли в пять раз. Это связано и с внедрением новых дорогостоящих методик лечения, таких как таргетная терапия, и с увеличением финансирования после запуска соответствующей программы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мы добиваемся того, чтобы люди жили дольше с онкологическими заболеваниями, и это не может не радовать», – отметил Альмир Абашев.

Он подчеркнул, что бороться с раком на ранних стадиях наиболее эффективно. Именно поэтому в программу диспансеризации включен комплекс анализов и обследований для разных возрастных групп, нацеленный на своевременное выявление предраковых состояний и онкологических заболеваний для начала своевременного лечения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто он – «уклонист» от диспансеризации?

Замминистра нарисовал портрет типичного «уклониста» от диспансеризации – это работающий человек в возрасте около 45 лет, чаще всего мужчина.

«Целевой сектор – 40-60 лет. Люди еще работают. Есть работодатель, есть интенсивный ритм работы, есть суббота, которую мы не хотим тратить на диспансеризацию. Только когда первые признаки заболеваний появляются, они задумываются о здоровье», – подчеркнул Альмир Абашев.

Эксперты напомнили, что, по Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны выделять день сотрудникам для прохождения диспансеризации. Абашев подчеркнул, что сегодня во многих медучреждениях стараются разделять потоки – для тех, кто пришел на диспансеризацию и с жалобами на здоровье, выделяют отдельные кабинеты в поликлиниках. Многие поликлиники республики работают на диспансеризацию по субботам.

Медики стараются успеть провести диспансеризацию за один день – результаты анализов пока не готовят в тот же день, но над этим, по словам заместителя министра, сейчас работают. Самое главное, чтобы человек захотел проверить свое здоровье – убедился бы в том, что здоров, а если есть какие-то проблемы, то начал бы вовремя лечиться.

Врачи уверены, болезнь проще предотвратить, чем иметь дело с ее тяжелыми последствиями. Порой от запущенных форм излечиться уже невозможно.