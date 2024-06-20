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Затраты на химиотерапию в Татарстане за последние пять лет увеличились в пять раз
На проведение химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний в Татарстане ежегодно расходуется около 4 миллиардов рублей. Об этом на круглом столе по вопросам диспансеризации рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.
По его словам, за последние пять лет затраты онкологической службы региона на химиотерапию выросли в пять раз. Это связано как с внедрением новых дорогостоящих методик лечения, таких как таргетная терапия, так и с увеличением финансирования после запуска соответствующей программы в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Мы добиваемся того, чтобы люди жили дольше с онкологическими заболеваниями, и это не может не радовать», – отметил Абашев.
Он подчеркнул, что наиболее эффективно бороться с раком на ранних стадиях. Именно поэтому в программу диспансеризации включен комплекс анализов и обследований для разных возрастных групп, нацеленный на своевременное выявление предраковых состояний и онкологических заболеваний для начала своевременного лечения.
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