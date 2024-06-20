Затраты на химиотерапию в Татарстане за последние пять лет увеличились в пять раз

На проведение химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний в Татарстане ежегодно расходуется около 4 миллиардов рублей. Об этом на круглом столе по вопросам диспансеризации рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

По его словам, за последние пять лет затраты онкологической службы региона на химиотерапию выросли в пять раз. Это связано как с внедрением новых дорогостоящих методик лечения, таких как таргетная терапия, так и с увеличением финансирования после запуска соответствующей программы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мы добиваемся того, чтобы люди жили дольше с онкологическими заболеваниями, и это не может не радовать», – отметил Абашев.

Он подчеркнул, что наиболее эффективно бороться с раком на ранних стадиях. Именно поэтому в программу диспансеризации включен комплекс анализов и обследований для разных возрастных групп, нацеленный на своевременное выявление предраковых состояний и онкологических заболеваний для начала своевременного лечения.