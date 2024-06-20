У четверти татарстанцев, прошедших диспансеризацию, обнаружили болезни

В процессе комплексного профилактического осмотра населения Татарстана каждый четвертый-пятый житель республики получает подозрение на наличие того или иного заболевания. Об этом на круглом столе по вопросам диспансеризации рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«У 25% – 30% граждан, прошедших диспансеризацию, выявляются с подозрением на различные заболевания. Их направляют на дополнительное углубленное обследование для уточнения диагноза», – отметил замминистра.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Он отметил, что по мере проведения регулярных профилактических осмотров количество впервые выявляемых заболеваний будет постепенно снижаться. Это объясняется тем, что уже поставленные ранее диагнозы, такие как гипертония, сахарный диабет и другие хронические патологии, учитываются при последующих медосмотрах.

В этом году согласно плану диспансеризацией предусмотрено охватить более 1,2 млн жителей Татарстана. На данный момент профилактические осмотры прошли уже около 560 тысяч человек. Привлечение оставшихся 650 тысяч граждан к прохождению диспансеризации является одной из важных задач медицинских учреждений республики.