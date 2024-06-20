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У четверти татарстанцев, прошедших диспансеризацию, обнаружили болезни
В процессе комплексного профилактического осмотра населения Татарстана каждый четвертый-пятый житель республики получает подозрение на наличие того или иного заболевания. Об этом на круглом столе по вопросам диспансеризации рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
«У 25% – 30% граждан, прошедших диспансеризацию, выявляются с подозрением на различные заболевания. Их направляют на дополнительное углубленное обследование для уточнения диагноза», – отметил замминистра.
Он отметил, что по мере проведения регулярных профилактических осмотров количество впервые выявляемых заболеваний будет постепенно снижаться. Это объясняется тем, что уже поставленные ранее диагнозы, такие как гипертония, сахарный диабет и другие хронические патологии, учитываются при последующих медосмотрах.
В этом году согласно плану диспансеризацией предусмотрено охватить более 1,2 млн жителей Татарстана. На данный момент профилактические осмотры прошли уже около 560 тысяч человек. Привлечение оставшихся 650 тысяч граждан к прохождению диспансеризации является одной из важных задач медицинских учреждений республики.
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