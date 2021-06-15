Минздрав РТ выбрал победителей «Врач года – Ак чэчэклэр 2021», их объявят на церемонии

Подвели итоги голосования конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2021», об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

В голосовании приняли участие почти 25 тысяч татарстанцев. Во время подсчета результатов учитывались как результаты интернет-голосования, так и оценки жюри.

«Все номинанты конкурса – победители в своих сферах. Они уже достигли больших успехов. Всегда сложно выбрать самого лучшего среди лучших» – рассказал Чингис Махмутов, председатель общественного совета при Минздраве РТ.

Победителей объявят на торжественной церемонии 18 июня при участии Президента РТ и Министра здравоохранения РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о номинантах конкурса этого года и сообщало об уникальных случаях, с которыми столкнулись городские больницы.