Началось онлайн-голосование на премию «Врач года – Ак чэчэклэр 2021»

В Татарстане стартовало интернет-голосование за номинантов конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2021» — одного из главных республиканских конкурсов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«В конкурсе представлено четыре номинации: Врач года, Лучший врач первичного звена, Медицинский работник года и Уникальный случай», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что победителей республиканского конкурса определят на заседании Общественного совета при министерстве. Важную роль при выборе победителя сыграет интернет-голосование.

Оставить свой голос можно на сайте Министерства здравоохранения РТ, пройдя по ссылке, или в раздел «Деятельность» — «Конкурсы».