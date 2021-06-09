«Белые цветы» медицины Татарстана: кто они – лучшие врачи и уникальные пациенты 2020-го?

Конкурс «Врач года – Ак чэчэклэр» – «Белые цветы» проводится в столице Татарстана ежегодно с 2008 года. В этом году в конкурсе представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

Оставить свой голос можно на сайте Министерства здравоохранения РТ, пройдя по ссылке, или в разделе «Деятельность» — «Конкурсы».

ИА «Татар-информ» решило выяснить, какие медицинские истории в этом году представлены на суд жюри.

Уникальный случай РКБ: пересадили печень, а потом помогли родить дочку

Республиканская клиническая больница Татарстана представила на конкурс историю о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени.

Аутоиммунный гепатит у пациентки начался внезапно. В 2008 году в инфекционной больнице ей под вопросом поставили цирроз печени, но тогда ни о какой трансплантации печени девушка даже не слышала.

Фото: Михаил Захаров

Именно из-за гепатита у женщины появился цирроз, а затем и его осложнения. Возник вопрос – как быть дальше?

В РКБ еще десять лет назад начали удалять поврежденную печень, а затем пересаживать здоровый орган донора – врачи аккуратно сшивают все сосуды и желчные пути, а потом запускают кровообращение в нем. Хирург на всю операционную объявляет: «Реперфузия!» и снимает зажимы с сосудов. В этот момент безжизненный бледный орган, находившийся еще час назад в другом теле, начинает розоветь. Вместе с новой печенью команда врачей дарит пациентам возможность жить так, как раньше – без гемодиализа и ограничений по количеству выпитой жидкости в день.

Фото: Светлана Бочкарёва, пресс-служба РКБ

Специалисты клиники готовят и обследуют пациента перед пересадкой печени, ставят его в лист ожидания и наблюдают после выписки из стационара.

Героиня истории в декабре 2019 года успешно прошла все этапы пересадки печени. Трансплантация избавила ее от цирроза. Счастливая женщина выписалась домой, а после должна была обязательно периодически приезжать на обследование в отделение гастроэнтерологии РКБ.

В один из таких разов, спустя примерно полгода после пересадки, врачи узнали, что их пациентка с пересаженной печенью беременна. К тому моменту они с мужем мечтали о ребенке уже более 10 лет.

«В первую очередь я испытала радость. Я знаю, что девушка много лет не могла забеременеть из-за цирроза печени. В то же время это было удивление, потому что мы им строго запрещаем беременеть. А тут такая вот хулиганка», – рассказала ИА «Татар-информ» врач-гастроэнтеролог РКБ Айгуль Сафиуллина.

Фото: Светлана Бочкарёва, пресс-служба РКБ

Увидев две полоски на тесте, женщина не поверила своим глазам и не сказала об этом никому, кроме мужа. На сроке около 6 месяцев женщина легла на сохранение в отделение патологии беременных Перинатального центра РКБ.

Врачи РКБ, которые пересадили печень, успокоились, узнав, что пациентка принимала все нужные препараты, которые безопасны во время беременности.

«Она даже сама плакала от счастья, потому что не верила. У нее начал живот расти, она даже не понимала, почему. Она думала, может, у нее киста, о беременности она даже подумать не могла. Они с мужем уже отчаялись в какой-то степени, а тут такое», – вспомнила гастроэнтеролог.

В Перинатальном центре беременная пролежала 75 дней под контролем врачей отделения патологии беременности до срока в 37 недель, врачи решили провести кесарево сечение.

«19 марта были роды. Мы к этому готовились, роды были запланированы. Они прошли без осложнений», – рассказала Айгуль Сафиуллина.

Фото: Михаил Захаров

На родах были даже трансплантологи, чтобы в случае чего прийти на помощь. У пациентки родилась дочка.

«Это было очень волнительно, наш первый случай. Тем более полностью под нашим контролем. Мы не отправили ее куда-то в Москву. Тем более она сама хотела рожать у нас, потому что доверяла нам», – рассказали в РКБ.

Вот уже полтора года она вполне себе здорова, и только несколько таблеток по утрам напоминают ей о том, что когда-то она находилась на грани жизни и смерти.

Гастроэнтерологам пациентка пообещала вернуться в Перинатальный центр РКБ за еще одним ребенком.

Уникальный случай ДРКБ: выходили девятимесячного ребенка с повреждением легких первыми в России, применив ЭКМО

От Детской республиканской клинической больницы в номинации «Уникальный случай» представлена история спасения девятимесячного мальчика с сепсисом и тяжелейшим поражением легких – ужасными последствиями пневмонии, вызванной вирусом гриппа А.

Долгожданный ребенок в семье появился на свет 23 мая 2018 года. У малыша наблюдалось некоторое отставание в развитии из-за перинатальной патологии центральной нервной системы, но счастливые родители были уверены, что рекомендации неврологов и их собственные усилия помогут малышу адаптироваться к этой жизни.

Автор: Владимир Васильев

Однако малыша и его родителей ждали новые испытания. Мальчик заболел, и обычная на первый взгляд инфекция оказалась гриппом, который быстро осложнился тяжелой пневмонией. Все усилия врачей инфекционной больницы, куда его госпитализировали, не приносили результата.

8 марта 2019 года сильное поражение легких осложнилось напряженным пневмотораксом – в плевральной полости скопился воздух. Специалисты ДРКБ выехали к мальчику и выполнили дренирование плевральной полости. На консилиуме приняли решение транспортировать ребенка в республиканскую детскую клинику.

В ДРКБ к лечению малыша привлекли мультидисциплинарную команду врачей, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги, пульмонологи, реаниматологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, неврологи, реабилитологи, психологи.

Состояние маленького пациента оставалось крайне тяжелым, обычная кислородная поддержка реанимации не справлялась с выраженной дыхательной недостаточностью. Ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких. Но и это не принесло ожидаемого эффекта – гнойно-воспалительное заболевание легких привело к повторному, уже двустороннему, пневмотораксу. Опять выполнено дренирование плевральной полости.

Фото: Михаил Захаров

С первых дней болезни в лечении малыша применялись самые современные антибактериальные и противовоспалительные препараты, но легочная ткань продолжала разрушаться. Все попытки подобрать подходящие параметры аппарата ИВЛ, в том числе перевести его на высокочастотную вентиляцию легких, были безуспешны.

Над врачами нависла угроза потерять маленького пациента. Но, несмотря на высокий риск хирургического вмешательства, на консилиуме врачи решили применить процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации ЭКМО – так врачи практически полностью выключили легкие из процесса дыхания, дав им возможность восстановиться.

«Пациент сам по себе крайне сложный. Заболевание у него протекало очень тяжело. Конечно, были тяжелые минуты, но никто из персонала никогда не отчаивался. Были моменты, когда нужно было коллективно принимать серьезные для пациента решения. Это требовало привлечения специалистов не только нашей клиники, но и федерального центра. Проводились консультации по ведению такого сложного пациента. Такие моменты были, есть и будут при таких ситуациях. Но никто не отчаивался, мы на консилиумах определяли тактику лечения и шли по выработанной нами стратегии, которая оказалась верной», – отметил в беседе с агентством заместитель главного врача по хирургической работе ДРКБ Михаил Поспелов.

Фото: Михаил Захаров

С ЭКМО в клинике работают с 2018 года, но раньше процедуру применяли к детям постарше, и то только после кардиологических операций при развитии острой сердечной недостаточности.

А работа с девятимесячным ребенком с острой дыхательной недостаточностью на фоне деструкции легочной ткани была проведена впервые, причем не только в Татарстане, но и в России.

Врачи ДРКБ уверены, что другой возможности дать мальчику шанс на выздоровление не было.

В клинике разработали подробный план действий в случае возникновения опасных осложнений во время процедуры. И 12 марта ребенка подключили к аппарату ЭКМО.

Отключение легких несколько стабилизировало ситуацию, но на второй день возникло новое осложнение – гемолиз: эритроциты в крови начинали разрушаться, с каждым днем ситуация ухудшалась.

Фото: Михаил Захаров

Мальчику начали проводить заместительную почечную терапию, трижды очищали кровь, гемолиз удалось купировать.

У маленького пациента были постоянные кровотечения из мест, куда присоединялся аппарат ЭКМО. За время лечения ему перелили более 10 литров крови и плазмы.

Мальчику становилось лучше, его начали постепенно переводить с ЭКМО на ИВЛ.

«Когда мы стали понимать, что все наши усилия пошли на пользу пациенту, и увидели, что выработанная нами тактика лечения оправдалась, мы испытали радость и счастье за то, что мы сделали все правильно», – рассказал Михаил Поспелов.

И, наконец. 6 мая пациента перевели в отделение медицинской реабилитации клиники, мальчик уже дышал сам.

Малыш, которому не было и года, провел 59 дней в реанимационном отделении, 51 день на ИВЛ, 21 день продлилось ЭКМО, суммарно ему сделали девять операций. Все эти дни специалисты ДРКБ были в постоянном контакте с родителями ребенка.

Фото: Михаил Захаров

«Ребенок после выписки приходил, наблюдался и неоднократно проходил курсы реабилитации. Мама очень хорошая, она знает, какое заболевание у ребенка, она прекрасно видела и понимала, как все доктора занимались не только в рабочее время с ее ребенком. Все были круглосуточно с ней на связи», – вспоминает заместитель главного врача по хирургии.

В ДРКБ первыми в России применили технику ЭКМО для лечения такого маленького пациента, но риск был оправдан – ребенок выздоровел, ангелы в белых халатах преодолели все трудности и смогли сохранить маленькую жизнь.

Уникальный случай БСМП: инсульт, износившийся клапан сердца у больного Covid-19 с поражением легких в 85%

В июне прошлого года в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов экстренно поступил мужчина 56 лет. Его определили в «красную» зону отделения реанимации и интенсивной терапии больницы. Диагноз был неутешительным – новая коронавирусная инфекция.

Заболевание протекало тяжело, пациенту диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию. Мужчина терял сознание, у него была выраженная дыхательная недостаточность, сатурация всего 73% при норме в 98-100%.

Больного перевели на искусственную вентиляцию легких, компьютерная томография показала поражение больше 85%.

Фото: пресс-служба БСМП

«Мысли о том, что мы можем потерять этого пациента, приходили неоднократно. Поначалу у него было очень большое поражение легких, а тогда Covid только начинался, мы тогда думали, что с таким поражением легких выжить невозможно», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Роман Джумабаев корреспонденту ИА «Татар-информ».

Врачи БСМП провели консилиум, пациенту назначили лекарства, перелили плазму крови с антителами от переболевшего Covid-19 донора. После этого состояние больного начало улучшаться, изо дня в день проводилась интенсивная терапия. Пациент был в медикаментозном сне.

В БСМП Челнов пациенту провели эхокардиографию сердца. Врачи увидели пролапс передней створки митрального клапана на один сантиметр с формированием недостаточности 3-4-й степени – это когда створка клапана провисает в левое предсердие, когда левый желудочек сокращается.

Кроме этого, медики обнаружили у мужчины отрыв хорд митрального клапана.

В сложившейся ситуации все это резко ухудшало прогноз для жизни пациента. Тяжесть его состояния не позволяла приступить к операции на сердце.

На следующий день компьютерная томография грудной клетки и мозга показала обширное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу – инсульт. По словам врача, тромб был просто огромный.

Несмотря на поражение легких в 85%, тяжесть состояния и нахождение на ИВЛ, врачи челнинской клиники взяли мужчину на операцию. Ему выполнили наложение нижней срединной трахеостомии – врачи создали искусственное отверстие в трахее для поступления через него воздуха в дыхательные пути. К работе подключилась мультидисциплинарная бригада из неврологов, реабилитологов, кардиохирургов и других специалистов.

Роман Джумабаев признался, что болезни мужчины накладывались друг на друга и развивались стремительно. Но медики БСМП и не думали останавливаться, спасая его раз за разом от всех угрожающих жизни состояний.

На фото команда медиков БСМП, автор: пресс-служба клиники

«Для нас каждый пациент – это в первую очередь пациент. Врачи – это люди, которые созданы для того, чтобы пациентам помогать. Для нас нет безнадежных пациентов, каким бы тяжелым пациент ни был. Мы за каждого боремся. Даже если кажется, что все плохо. В такие моменты нельзя сдаваться», – отметил врач.

Состояние больного стабилизировали, уже в сознании, но с нарушением чувствительности лица его перевели на самостоятельное дыхание.

Дальше в БСМП взялись за реабилитацию мужчины. Проводили ЛФК, дыхательную гимнастику и быстро поставили на ноги. Несмотря на то что после пережитого коронавируса и инсульта двигаться было крайне сложно, пациент искренне желал восстановиться и делал все возможное для этого.

В середине июля мужчину перевели из «красной» зоны реанимационного отделения в нейрохирургию для продолжения лечения. Благодаря реабилитации пациент самостоятельно передвигался по палате и мог себя обслуживать.

Благодаря врачам спустя 15 суток лечения в отделении реанимации и 21 – в нейрохирургии пациента перевели к сердечно-сосудистым хирургам, чтобы они выполнили необходимую операцию.

11 августа 2020 года «сердечная команда» БСМП сделала малоинвазивную операцию по протезированию митрального клапана сердца – без разреза, через маленький 7-сантиметровый прокол под контролем видеокамеры врач подобрался к сердцу и к митральному клапану с правой стороны грудной клетки.

Хирург поменял пациенту «старый» изношенный клапан сердца, остановив работу органа, – на это время мужчину подключили к аппарату искусственного кровообращения. Команда сердечно-сосудистых хирургов провела сложнейшую операцию в кратчайшие сроки и спасла жизнь пациента.

Спустя 52 дня мужчину выписали для дальнейшей реабилитации на санаторное лечение.

«Нам казалось это неким чудом. Он ушел от нас на своих ногах. Для нас это был большой праздник. Мы, врачи, каждый день боремся со смертью. И любой выписанный пациент для нас праздник, а когда такой тяжелый выписывается – это праздник вдвойне», – заключил заместитель главного врача БСМП Челнов.

Уникальный случай казанской больницы №7: сделали кесарево сечение и выносили новорожденного весом 495 граммов

Седьмая городская клиническая больница Казани представила в этом году на конкурс случай благополучного исхода беременности у женщины с тяжелой патологией и выхаживание недоношенного ребенка.

Пациентка поступила в эндокринологическое отделение клиники в марте 2020 года, срок беременности был 23 недели.

Фото: Салават Камалетдинов

У женщины была экстрагенитальная патология – диабет второго типа, ей необходим инсулин. Она вынашивала свою вторую беременность, готовясь впервые стать мамой в 35 лет.

На вторые сутки в больнице №7 у пациентки появились симптомы преэклампсии тяжелой степени – это предсудорожное состояние с подъемом артериального давления, высоким содержанием белка в моче и выраженными отеками. То грозное осложнение беременности, которое может привести к летальному исходу.

На консилиуме врачи городской больницы решили, что беременность необходимо закончить, ей провели кесарево сечение.

Тяжелое состояние пациентки не позволило даже перевести ее в акушерский стационар, врачи оказали неотложную акушерскую и неонатальную реанимационную помощь прямо в многопрофильном стационаре ГКБ №7 – уникальность случая именно в этом, ведь такие дети должны появляться на свет в роддомах третьего уровня.

7 марта на 23-й неделе беременности появился на свет мальчик весом всего 495 граммов. Новорожденному понадобилась экстренная реанимационная помощь. Врачам «семерки» на помощь пришли медики выездной бригады ДРКБ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«К такому малышу отношение было еще более трепетное. Старались сделать все, что от нас зависело, чтобы обеспечить не только жизнь, но и качество жизни – это очень важно», – отметила главный специалист по неонатологии больницы Анна Бабинцева в беседе с корреспондентом.

По ее словам, выживаемость среди таких детей, к сожалению, не очень высокая.

После рождения и оказания всей необходимой помощи малыша с экстремально низкой массой тела доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома больницы №7. Там он получал лечение в течение семи дней, а затем его перевели в отделение реанимации новорожденных ДРКБ.

Маму продолжили лечить в «семерке» в отделении реанимации, затем за нее взялись эндокринологи больницы. И уже на седьмые сутки после кесарева сечения ее в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Архив ИА «Татар-информ»

Прошел уже год, мама и ребенок живы, история тяжелых родов закончилась хорошо, и в этом большая заслуга медицинского коллектива городской клинической больницы №7.

Анна Бабинцева рассказала, что спасенная медиками женщина и ее малыш переехали в другой регион, но по-прежнему они остаются на связи со своими спасителями.

Номинация «Врач года»

В одной из самых значимых номинаций республиканского конкурсе – три кандидата на победу.

Диана Абдулганиева – главный внештатный специалист по терапии Минздрава Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ, доктор медицинских наук и профессор.

Диана Абдулганиева родилась в семье врачей и пошла по стопам своих родителей.

В 1992 году поступила на лечебно-профилактический факультет КГМУ, там же на кафедре госпитальной терапии с курсом эндокринологии прошла ординатуру. Позже окончила аспирантуру, защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Преподает в университете, опубликовала более 300 научных работ и учебных изданий.

Полгода проходила стажировку по терапии и доказательной медицине в Йельском университете в рамках международного сотрудничества в США.

В 2020 году в целях улучшения качества оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией Диана Абдулганиева стала инициатором, разработчиком дизайна и членом рабочей группы виртуального обхода, созданного в Татарстане. Специалисты за 2020 год проконсультировали более 10 тысяч пациентов по всей республике.

Под ее руководством в РТ начали использовать антиковидную плазму, которая спасла множество тяжелых больных коронавирусом. Шефство Диана Абдулганиева взяла и над разработкой и внедрением в повседневную врачебную практику региональных рекомендаций по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией на стационарном и амбулаторном этапах.

Лично Диана Абдулганиева курировала во Временном инфекционном госпитале РКБ самых тяжелых пациентов с коморбидной патологией, когда Covid-19 совмещался с другими тяжелыми болезнями.

Альбина Гилязова – врач-офтальмолог кабинета лазерной хирургии офтальмологического отделения медсанчасти «Татнефти» в Альметьевске, кандидат медицинских наук.

Офтальмолог в 2004 году окончила Казанский государственный медицинский университет с отличием, там же окончила интернатуру.

В медсанчасти работает с 2004 года. В 2012 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Альбина Гилязова представила 12 докладов на республиканских и российских конференциях с мировым участием, опубликовала 25 научных работ.

Врач самостоятельно проводит лазерные операции на переднем и заднем отрезках глаза. С момента открытия офтальмологического отделения в 2008 году выполнила 9900 лазерных операций. За три года проконсультировала почти 10 тысяч пациентов.

Альберт Гимранов – врач-онколог, заведующий онкологическим отделением № 4 Республиканского клинического онкологического диспансера.

Врач внедрил методику установки силиконовых имплантов методом TDI. С 2017 года совместно с КФУ исследует лечение и диагностику рака молочной железы. Онколог – популяризатор проблемы рака молочной железы среди здорового населения.

Врачи отделения, в котором работает Альберт Гимранов, ежегодно выполняют от 2500 до 2750 операций, а сам он выполняет в среднем 420-450 хирургических вмешательств в год.

Номинация «Врач первичного звена»

Врачей полилкиник, заявившихся на конкурс в 2021 году, двое.

Дина Сабитова – врач-педиатр участковый казанской детской поликлиники №7.

Сабитова пришла работать в детскую поликлинику сразу после окончания интернатуры по педиатрии. Она врач в четвертом поколении.

Когда в учреждении остро возникла необходимость в специалисте по детской кардиологии, доктор откликнулась, прошла профессиональную переподготовку по специальности «Детская кардиология» и начала консультировать пациентов.

Педиатр вызвалась стать ответственным врачом межмуниципального отделения медико-социальной помощи, который помогает ребятам в тяжелых жизненных ситуациях.

Диана Сабитова занимается любительским спортом, в 2014 году была избрана факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014».

Несмотря на молодость, врач уже является наставником для только пришедших коллег.

Диляра Валеева – врач-педиатр, заведующая профилактическим отделением Детской городской больницы с перинатальным центром Нижнекамска.

Врач окончила КГУ в 1990 году. По распределению после института с мужем и ребенком вернулась в родной город. В Нижнекамске в Детской городской больнице окончила интернатуру в 1991 году и начала работать участковым педиатром. Успела поработать детским аллергологом и педиатром.

В 2010 году ее приняли на должность руководителя Центра здоровья для детей, он занимается ранним выявлением отклонений в здоровье детей и подростков, формированием здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, обучением принципам здорового питания.

Несколько раз повышала квалификацию в Казанской медицинской академии.

Под ее руководством медики провели работу по профилактике неинфекционных заболеваний детского населения.

Фарида Шарифуллина – заведующая дневным стационаром, участковый терапевт, гериатр Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, главный внештатный гериатр по Автограду, заслуженный работник РТ.

Фарида Шарифуллина имеет сертификаты по четырем специальностям: «Отоларингология», «Терапия», «Гериатрия» и «Психиатрия и наркология».

Врач руководит работой по разработке и реализации мероприятий по снижению заболеваемости, инвалидизации, смертности населения в Челнах.

В пришлом году Фарида Шарифуллина участвовала в организации лечебной работы в поликлинике в условиях пандемии.

В ноябре 2020 года под ее руководством была успешно запущена и эффективно проводится реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию в дневном стационаре. За столь короткое время реабилитацию прошли и вернулись к полноценной деятельности более тысячи челнинцев.

Номинация «Медицинский работник года»

В этой номинации представлены те, без кого невозможно представить жизнь ни одной больницы, поликлиники и ФАПА, – медсестры, санитарки и фельдшеры.

Гульфия Симакова – старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Агрызской центральной больницы.

Фельдшер из Агрыза – наставник среднего и младшего медицинского персонала. Член Ассоциации медицинских работников РТ, член профсоюза работников здравоохранения РФ.

В 2011 году участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Агрызском районе. Тогда на складе подземного секретного военного завода начали взрываться боеприпасы. Симакова организовала работу отделения скорой помощи в условиях ЧС.

На Универсиаде в Казани осуществляла медицинское обслуживание, а в 2014 году работала на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Совместно с сотрудниками МЧС России Гульфия Симакова проводит тренировочные учения и занятия по оказанию неотложной помощи при возникновении ЧС.

Также благодаря фельдшеру грамотно организована работа отделения скорой медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Зульфия Галиахметова – старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения республики.

Зульфия Галиахметова окончила Казанское медицинское училище в 1990 году. 17 лет трудится старшей медсестрой РКИБ.

Она оказывала помощь во время эпидемии холеры в Казани, принимала участие в организации медицинского обеспечения международных спортивных соревнований на Универсиаде, чемпионате мира по водным видам спорта, чемпионате мира по футболу FIFA в России, WorldSkills.

В начале пандемии Covid-19 стала ключевым работником, регулируя работу среднего и младшего медицинского персонала по медобследованию первых туристов, прибывших из Китая, студентов КНР, учащихся в казанских вузах.

Медсестра обучала коллег работать со средствами индивидуальной защиты, брать мазки ПЦР. Зульфия Галиахметова разработала маршруты передвижения среднего и младшего персонала РКИБ, чтобы сопровождать пациентов в отдельный смотровой бокс, не допуская контакта с другими пациентами.

Кроме этого, медсестра руководила службой, которая контролировала и обеспечивала работу средних и младших медработников, помогая первым пациентам с Covid-19 с круизного лайнера Diamond Princess.

Ильсия Усманова – заведующая Альдермышским фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер Высокогорской центральной районной больницы.

Фельдшера на конкурс представили оригинально – случаем из практики.

В начале февраля в страшную метель в два часа ночи поступил вызов по телефону, женский голос сказал: «Муж умирает». Ильсия Усманова вышла на вызов. Когда она пришла в дом пациента, то услышала, что он громко молится. У него было нарушено сознание, он покрылся холодным липким потом, у него наблюдались артериальная гипотензия и нарушение сердцебиения.

Усманова поговрила с женой больного: выяснила, что он жаловался на интенсивные боли за грудиной. Фельдшер вызвала скорую помощь, приподняла ноги пациента, провела противошоковые мероприятия, ввела внутривенно систему. Таким образом она спасла пациента, у которого случился кардиогенный шок – состояние, при котором резко снижается эффективность работы сердца, оно приводит к неадекватному кровоснабжению органов и тканей. После оказанной ею экстренной помощи состояние мужчины заметно улучшилось: артериальное давление понизилось до 80 на 50, но тахикардия продолжалась.

Карета «скорой» застряла в сугробе из-за сильной метели. Больного донесли на носилках до машины. В ЦРБ экстренно положили в реанимацию. Мужчина выжил, после лечения в больнице отправился в санаторий.

Гузалия Габдрахманова – участковая медицинская сестра терапевтического отделения №2 Клиники медицинского университета Казани.

Медицинская сестра имеет большой стаж работы, но откликается на все новации, возникающие в сестринском деле.

Гузалия Габдрахманова индивидуально подходит к каждому пациенту, трудится с терапевтами.

Медработник неоднократно выигрывала конкурсы профессионального мастерства. Во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием-2018» в Москве взяла первое место в номинации «Лучшая участковая медсестра».

Оставить свой голос можно на сайте Министерства здравоохранения РТ, пройдя по ссылке, или в разделе «Деятельность» — «Конкурсы».

Фото конкурсантов предоставлены пресс-службой Минздрава РТ