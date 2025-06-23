Минздрав РТ: В больницах после атаки БПЛА в Елабуге остаются трое пострадавших

Фото: «Татар-информ»

Сегодня в больницах Татарстана остаются трое пострадавших после атаки украинского БПЛА в Елабужском районе, динамика у всех положительная. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«На сегодня из челнинских больниц были выписаны четверо пациентов, пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе. Один пациент продолжает получать лечение в Камском детском медицинском центре. Готовится к выписке один пациент Елабужской центральной районной больницы, второй продолжает лечение», – рассказали в пресс-службе министерства. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки вражескими БПЛА на Елабужский автозавод 15 июня двое человек погибли, еще 13 пострадали. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.