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29 мая 2021  07:40

Минздрав РФ опроверг невозможность исследования комбинации AstraZeneca и «Спутника V»

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Министерство здравоохранения России опровергло информацию о невозможности проведения клинических исследований комбинации двух вакцин от коронавируса — российского «Спутника V» и британо-шведского препарата AstraZeneca. 

Перед этим газета «Фармацевтический вестник» со ссылкой на Комитет по этике Минздрава РФ написала о выдаче отрицательного заключения на комбинированное исследование вакцин.

«<…> заключение Совета по этике подготовлено в связи с отсутствием в заявлении <…> ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В министерстве уточнили, что решение о проведении испытаний будет принято на основании заключений экспертной организации и Совета по этике после получения запрошенной ранее документации. На данный момент необходимые документы заявитель еще не предоставил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия в июне выпустит первую партию вакцины AstraZeneca на экспорт. При этом Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии в стране трех надежных вакцин от коронавируса. Это «Спутник V» («ГамКовидВак») от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Позднее был зарегистрирован однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

#вакцина #Коронавирус #минздрав рф
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