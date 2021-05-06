Россия зарегистрировала однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

В России зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт», разработанная в центре Н. Ф. Гамалеи. Эффективность препарата составляет 79,4% — больше, чем у некоторых двухкомпонентных. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



«Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ против новой коронавирусной инфекции. Препарат „Спутник Лайт“ является первым компонентом вакцины против коронавируса „Спутник V“», — говорится в сообщении фонда.



Эффективность вакцины вычислялась на основании информации о жителях РФ, которым по той или иной причине не была сделана вторая прививка в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.



Результаты показали, что заболеваемость среди таких граждан с 28 дня после вакцинации составила 0,277%. Как сообщили разработчики, однокомпонентная вакцина действенна против всех новых штаммов Covid-19.

Ранее в России были зарегистрированы три препарата от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 23 марта от Covid-19 привился Президент РФ Владимир Путин. Каким именно препаратом он вакцинировался, глава государства не сообщил, но добавил, что все три российские вакцины «примерно одинаковые» по эффективности. 14 апреля Путин прошел вторую фазу вакцинации.

