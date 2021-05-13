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Ру Тат
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13 мая 2021  02:44

Россия в июне выпустит первую партию вакцины AstraZeneca на экспорт

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Россия в июне выпустит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca, предназначенной для экспорта в другие страны. Об этом рассказал гендиректор компании «Р-Фарм», на мощностях которой будет производиться препарат, Василий Игнатьев.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — приводит слова Игнатьева РБК

При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что произведенный на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca препарат «Р-Кови» предназначен исключительно для экспорта.

Вакцина не поступит в гражданский оборот на территории России. Поэтому для ее выпуска не потребуется получать регистрационное удостоверение, уточнили в «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии у России трех надежных вакцин от коронавируса. Это «Спутник V» («ГамКовидВак») от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Позднее был зарегистрирован однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

вакцина коронавирус
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