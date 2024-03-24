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Минздрав: При теракте в «Крокусе» пострадали 180 человек
По уточненным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32, сообщает Минздрав Подмосковья.
Число погибших на данный момент составляет 137.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».
По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.
Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
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