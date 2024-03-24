Минздрав: При теракте в «Крокусе» пострадали 180 человек

По уточненным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32, сообщает Минздрав Подмосковья.

Число погибших на данный момент составляет 137.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.

Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.