Минздрав Ливана сообщил о 608 пострадавших и 25 погибших при серии взрывов пейджеров

Министр здравоохранения Ливана сообщил о 608 пострадавших и 25 погибших в результате серии взрывов пейджеров и раций, сообщает Reuters.

Напомним, что 17 сентября в Бейруте и в других районах Ливана были взорваны пейджеры. Тысячи человек получили ранения. Вчера в южных районах Бейрута взорвались портативные рации.

Управление гражданской авиации Ливана запретило пассажирам, вылетающим из международного аэропорта в Бейруте, проносить на борт самолета пейджеры и рации. Данный приказ был разослан авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы в Бейрут и из него. Все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим.