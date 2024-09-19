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Минздрав Ливана сообщил о 608 пострадавших и 25 погибших при серии взрывов пейджеров
Министр здравоохранения Ливана сообщил о 608 пострадавших и 25 погибших в результате серии взрывов пейджеров и раций, сообщает Reuters.
Напомним, что 17 сентября в Бейруте и в других районах Ливана были взорваны пейджеры. Тысячи человек получили ранения. Вчера в южных районах Бейрута взорвались портативные рации.
Управление гражданской авиации Ливана запретило пассажирам, вылетающим из международного аэропорта в Бейруте, проносить на борт самолета пейджеры и рации. Данный приказ был разослан авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы в Бейрут и из него. Все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим.
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