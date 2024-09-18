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В нескольких районах Ливана сдетонировали рации
В разных районах Ливана сдетонировали средства связи, сообщил РИА Новости собственный источник. Предположительно, взорвались рации и автомобильные магнитолы.
По данным информагентства ТАСС, взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута. Как сообщает телеканал Al Hadath, при новых взрывах устройств связи пострадали не менее 100 человек.
Напомним, накануне в Бейруте и в других районах Ливана были взорваны пейджеры. В результате тысячи человек получили ранения.
Пейджеры используют члены шиитского ливанского движения «Хезболла». Это – закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Как отмечает телеканал «Аль-Джазира», вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.
Минздрав Ливана потребовал, чтобы все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
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