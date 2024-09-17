В Ливане при детонации пейджеров пострадали более 1,5 тыс. человек

Число пострадавших при детонации устройств связи в Ливане превысило 1,5 тыс., сообщает ТАСС.

В Бейруте и в других районах Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны пейджеры. Тысячи человек получили ранения.

Пейджеры используют члены шиитского ливанского движения «Хезболла». Это – закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Причина одновременной детонации десятков устройств неизвестна.

Минздрав Ливана потребовал, чтобы все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.