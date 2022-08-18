Минздрав добавил два препарата в обновленные рекомендации по лечению Covid-19

Министерство здравоохранения России внесло в методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции два новых препарата. В обновленный документ на сайте ведомства включили «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир, более известный под торговыми названиями «Миробивир» и «Скайвира».

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения Covid-19 у взрослых: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир + ритонавир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), иммуноглобулин человека против Covid-19, ИФН-, умифеновир, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, касиривимаб+имдевимаб», — сказано в перечне препаратов.

18 августа в Татарстане подтвердилось более ста случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем с 10 июня. Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании поручил вернуть масочный режим в офисах из-за роста заболеваемости коронавирусом, о чем сообщал «Татар-информ».