В Татарстане подтвердилось сразу более ста случаев Covid-19 — впервые с 10 июня

За сутки в Татарстане подтвердилось 102 случая коронавирусной инфекции. Это самое высокое число начиная с 10 июня, сообщает портал стопкоронавирус.рф. При этом 63 пациентам потребовалась госпитализация.

С начала пандемии в республике выявлено 155 185 случаев Covid-19, 150 591 человек выздоровел, в том числе 14 – за прошедшие сутки. Число летальных исходов держится на прежнем уровне — 1998.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать масочный режим в трудовых коллективах, где происходит тесное общение людей в закрытых помещениях. Также он отметил важность продолжения работы по вакцинации татарстанцев.

Позже стало известно о том, что в городских и районных администрациях республики начали возвращаться к маскам. Главы Челнов и Альметьевска обязали своих сотрудников проводить прием граждан и работать только в средствах индивидуальной защиты.