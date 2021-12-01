Минздрав: 16 пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом отпущены на амбулаторное лечение

Шестнадцать из пострадавших в столкновении грузовика и вахтового автобуса после диагностики и оказания им необходимой экстренной помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

По состоянию на 16.48, пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, и двое пострадавших в средней степени тяжести госпитализированы в БСМП Набережных Челнов.

«Одна пострадавшая госпитализирована в Елабужскую ЦРБ. Ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее агентство сообщало, что в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком, один человек погиб, 21 пострадал. После случившегося Следком Татарстана возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование дела находится на контроле прокуратуры РТ.