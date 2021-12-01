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Ру Тат
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Происшествия
1 декабря 2021  11:40
Павел Климчак

После аварии с вахтовым автобусом и фурой в РТ возбудили уголовное дело

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По поручению председателя СК России после столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение ПДД».

Кроме того, глава следкома взял на контроль расследование дела и поручил установить все обстоятельства случившегося. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в столкновении грузовика с вахтовым автобусом в РТ погиб один пассажир, еще 21 человек пострадал.

#ДТП #Уголовное дело #нарушение пдд #ДТП с погибшими
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