В БСМП Челнов рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом

В каком состоянии находятся пострадавшие в столкновении вахтового автобуса и грузовика журналистам рассказал главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухаммадеев.

В настоящее время в стенах БСМП проходят обследование и лечение 20 пострадавших в этой дорожной аварии.

«Первый пациент поступил к нам в 7.45. Пациент в тяжелом состоянии, у него был диагностирован разрыв селезенки, в данный момент он в операционной, им занимаются хирурги», – рассказал Марат Мухаммадеев.

Фото: очевидцы

Состояние еще 16 пострадавших врачи оценивают, как легкой степени тяжести. Они находятся в первом зале приемного покоя БСМП и в настоящее время проходят всю необходимую диагностику. Три пациента в состоянии средней степени тяжести, они все стабильные. Находятся во втором зале приемного покоя БСМП. Ими также занимаются специалисты.

«С учетом различного рода травм были привлечены специалисты офтальмологи, челюстно-лицевые хирурги, и ЛОР-врачи из других учреждений. Все они сейчас находятся на территории БСМП, поэтому всем пациентам оказывается вся необходимая с учетом их состояния диагностическая и лечебная помощь», – подытожил главный врач БСМП Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на прессс-службу Министерства здравоохранения РТ сообщало, что в ДТП вахтового автобуса и грузовика пострадал 21 человек. Один из них от госпитализации отказался, двадцать пострадавших доставили в БСМП Набережных Челнов. Авария случилась в особой экономической зоне Елабуги рано утром сегодня.