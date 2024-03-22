Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Набутова* и партнерство «Викимедиа РУ»**

Здание Министерства юстиции РФ

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще двух человек и четыре организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О телеведущем и спортивном комментаторе Кирилле Набутове* сказано, что он «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, отмечается что журналист принимал участие в создании материалов иностранных агентов и проживает за пределами России.

О политике и публицисте Александре Скобове* говорится, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине». Также бывший диссидент «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», принимал участие в создании материалов иноагентов и участвовал в деятельности организации, которая была признана нежелательной.

Относительно проекта «Лаборатория публичной социологии»** утверждается, что организация, в частности, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимала участие в создании материалов иноагентов и выступала против специальной военной операции на Украине.

Интернет-издания «Смола»** (Smola**) и T-invariant** выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, по информации Минюста, T-invariant** осуществлял «публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации».

Помимо этого, в реестр иностранных агентов включено некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ»**, которое было учреждено объявленным ранее иноагентом Станиславом Козловским*.

* Признан физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен(а/о) в реестр организаций — иностранных агентов.