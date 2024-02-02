Правозащитник Орлов* и директор «Викимедиа.ру» Козловский* признаны иноагентами

Реестр иностранных агентов Минюста России пополнили еще шесть человек. Информация размещена на сайте ведомства.

Так, в реестр оказался включен директор сообщества «Викимедиа.ру» Станислав Козловский*. Причиной послужило участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, взаимодействие с иностранными информплощадками, одна из которых признана нежелательной в России.

Правозащитник Олег Орлов* выступал против спецоперации, распространял ложные сведения о решениях и политике органов публичной власти РФ, а также создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов. Также он относится к организации, включенной в реестр иноагентов.

Помимо них, список пополнили независимый депутат из Новосибирска Антон Картавин*, журналист, историк Никита Соколов* и ЛГБТ**-активист Михаил Чимаров*.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.