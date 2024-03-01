Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Улицкую* и кинорежиссера Хржановского*

Здание Министерства юстиции РФ

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще трех человек и две организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно писательницы Людмилы Улицкой* утверждается, что она участвовала в качестве респондента в работе иностранных агентов и иностранных СМИ и «выступала против специальной военной операции на Украине», а также «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений**» и принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Людмила Улицкая* — одна из наиболее известных современных российских писательниц, автор романов «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Казус Кукоцкого» и ряда других. После начала широкомасштабных боевых действий на Украине переехала в Германию.

О кинорежиссере Илье Хржановском*, сыне художника-мультипликатора Андрея Хржановского, сказано, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции» и участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Хржановский-младший* известен прежде всего как создатель кино-арт-проекта «Дау», над которым работает с 2006 года. Являющийся его частью одноименный фильм вышел в 2019 году. За пределами России кинематографист живет с 2007 года.

О бывшем депутате Пермской городской Думы от КПРФ Сергее Медведеве* сказано, что он участвовал в качестве респондента в работе зарубежных СМИ, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» РФ и ее Вооруженных сил, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Отмечается также, что политик сотрудничает с одной из организаций, деятельность которых признана нежелательной.

В начале этого года Сергея Медведева* исключили из партии из-за записи с критикой специальной военной операции. Газета «Коммерсантъ» писала, что он уехал из страны.

Включение в список иноагентов существующего с 2013 года фонда «Нужна помощь»*** Минюст объяснил распространением недостоверной информации «о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и поддержкой организаций — иностранных агентов.

В реестр также внесен Центр защиты прав человека «Мемориал»*** как незарегистрированное общественное объединение. Сам «Мемориал»*** признали иноагентом еще в 2016 году, а в декабре 2021-го его ликвидировали по решению Верховного суда РФ.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».

*** Был(а/о) внесен(а/о) в реестр организаций — иностранных агентов.