Минюст включил в число физлиц-иноагентов украинского журналиста Цимбалюка и троих россиян

Министерство юстиции России сегодня внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка, бывшего корреспондента агентства УНИАН в России. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Кроме того, в число физлиц-иноагентов включены блогер Дмитрий Иванов (судя по всему, видеоблогер «Камикадзе Ди»), журналист Александр Кушнарь и руководитель «Альянса учителей» Даниил Кен.

У всех четверых признанных сегодня иноагентами лиц в качестве страны — источника получения средств указана Украина.

Неделю назад Минюст РФ включил в число физлиц-иноагентов шоумена Максима Галкина. Его супруга — певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за мужем, но пока эта ее просьба не удовлетворена.