Минюст РФ не нашел оснований признавать Пугачеву иноагентом

У Министерства юстиции РФ нет сведений, которые позволяли бы сделать вывод о наличии обстоятельств для объявления советской и российской певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос депутата Государственной Думы Алексея Журавлева от партии «Родина». Его сначала опубликовала журналистка Ксения Собчак, а затем процитировало РИА Новости.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей — подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем в Минюсте заметили, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента» там рассмотрят вопрос о включении ее в соответствующий реестр.

Алла Пугачева весной 2022 года уехала в Израиль — после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина*, признали иноагентом. Позднее она попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.

С тех пор артистка несколько раз на время возвращалась в Россию. Комментируя очередной приезд певицы, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России может по своему желанию покинуть страну, а затем вернуться обратно, если он соблюдает российские законы.

* Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.