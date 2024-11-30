Минуллина предложила найти точное место захоронения Марины Цветаевой в Елабуге

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В Елабуге необходимо установить точное место захоронения поэтессы Марины Цветаевой — возможно, проведя для этого археологические исследования. Такую идею высказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время муниципального часа с главой Елабужского района Татарстана Рустемом Нуриевым.

«До сих пор неизвестно место захоронения Цветаевой. Может быть, надо над этим работать? Может быть, надо археологические раскопки делать, в эту сторону посмотреть?» — предложила Талия Минуллина.

Марина Цветаева была похоронена 2 сентября 1941 года на южной стороне Петропавловского кладбища Елабуги, у каменной стены, но точных сведений о расположении ее могилы не сохранилось. В 1960-м сестра поэтессы Анастасия Цветаева установила «между четырех безвестных могил 1941 года» крест с надписью «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». В 1970-м на этом месте было установлено гранитное надгробие.

С начала 2000-х годов место расположения надгробия по решению Союза писателей Татарстана стало именоваться «официальной могилой М. И. Цветаевой». Вместе с тем у литературоведов и краеведов нет единой доказательной точки зрения по вопросу, где именно похоронена поэтесса.

В ходе муниципального часа Минуллина также высказала мнение, что Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО. Подробнее о том, какие сферы в Елабужском районе РТ проседают и ждут потенциальных инвесторов, читайте в материале «Татар-информа».