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Талия Минуллина: Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО
Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО. Такое мнение высказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время муниципального часа с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым.
Помимо этого, она предложила начать археологические исследования на месте захоронения поэтессы Марины Цветаевой.
«До сих пор неизвестно место захоронения Цветаевой, которое тоже где-то там у нас на территории находятся. Может быть, надо над этим работать? Может быть, надо археологические раскопки делать, как-то и в эту сторону посмотреть?» – подчеркнула глава АИР.
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