Дефицит в сфере услуг и богатое культурное наследие: что Елабуга предлагает инвесторам

Рустем Нуриев: «Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана»

Фото: пресс-служба АИР

Первые в рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана

Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана, рассказал его глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития.

«Объем валового территориального продукта (ВТП), по итогам 2023 года составил 133,7 млрд рублей. В текущем году мы прогнозируем рост показателя до 153 млрд», – отметил он.

65,2% составляет промышленность. Среди ключевых отраслей, представленных в районе, автомобилестроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов, деревообрабатывающие производства, добыча нефти. Сельское хозяйство ориентировано на отрасли растениеводства и молочного животноводства.

Лидирует Елабужский район и по объему инвестиций на душу населения, первенство он сохраняет с 2023 года. В среднем на человека приходится 592 тысячи рублей. Общий объем инвестиций Елабужского района по итогам первого полугодия 2024 года составил 50 миллиардов рублей. По итогам 2023 года – 163 млрд, 2022 года – 48 млрд.

«Численность населения муниципалитета составляет более 85 тысяч человек, а с учетом миграции гораздо больше. Мы занимались этим вопросом предметно, и у нас получилось с миграцией с территории России и из зарубежья плюс 10 тысяч человек», – сказал глава района.

В ОЭЗ «Алабуга» создано 18 тысяч рабочих мест

Географическое положение Елабужского района Рустем Нуриев назвал одним из конкурентных преимуществ, ведь район расположен на берегу реки Кама. По территории муниципалитета проходит трасса М7. Сейчас строят ее объезд мимо Набережных Челнов и Нижнекамска. В декабре планируют открыть мост от села Котловка в Елабужском районе до деревни Ильинка в Нижнекамском. В радиусе 20 километров расположены железнодорожные станции Тихоново и Набережные Челны. В 40 километрах от Елабуги есть международный аэропорт «Бегишево».

«Благодаря удачному географическому положению района здесь создана и успешно действует особая экономическая зона “Алабуга”. Здесь зарегистрировано 68 резидентов, из них 38 ведут производственную деятельность. На сегодняшний день на особой экономической зоне создано свыше 18 тысяч рабочих мест», – отметил Нуриев.

Дефицит в сфере услуг и общепита

По словам Рустема Нуриева, благодаря ОЭЗ «Алабуга» уровень зарплат в районе увеличился и на сегодняшний день в среднем составляет 112 тысяч рублей. С таким зарплатным кейсом инвесторам будет тяжело зайти в муниципалитет – они должны предложить высокомаржинальное производство. Однако есть сферы, которые проседают.

«Мы испытываем дефицит в сфере услуг и общепита, фастфуда, ресторанов, химчистки, косметологии, передовых медицинских услуг. Все это можно было бы объединить в одном крупном торгово-развлекательном центре площадью не менее 30 тысяч квадратных метров. Наши предприниматели грешат тем, что строят небольшие торговые точки. Да, успешно их сдают, потребность высокая, но мы хотели, конечно, объединить все усилия и построить большой торговый центр с кинотеатром и со всеми прилегающими территориями для того, чтобы люди в более комфортных условиях производили бы свои покупки», – отметил градоначальник.

На вопрос о привлечении инвесторов в эти сферы Нуриев заявил, что город и район не могу обходиться только доморощенными предпринимателями – нужны профессионалы, и их здесь ждут. Перебить заработную плату промышленного сектора по ожиданиям градоначальника будет вполне реально. Например, официантам он обещал «потянуть уровень зарплат даже Казани».

Инвесторам предлагают взяться за термы, спа-комплекс и глэмпинги

Среди ключевых проектов, которые инвесторы в ближайшие годы планируют реализовать в Елабуге – многофункциональный лыжный комплекс с трассой. Также готов проект строительства складского помещения от «Эссен Продакшн» на 60 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет порядка 300 миллионов.

«Они планируют на М7 вывезти все свои склады, потому что очень большая загруженность. Внутри города заезжают большегрузы, объем грузовых перевозок очень большой», – отметил Нуриев.

Есть также ряд проектов, для которых сейчас ищут потенциальных инвесторов. Например, глава района предложил взяться за строительство спа-комплекса. «Ничего этого у нас нет, практически все люди в Набережные Челны ездят», – посетовал он. На рекреационной зоне реки Криуши предлагают построить загородные дома, отели и глэмпинги, на прибрежной территории Камы – создать жилой микрорайон. В Костенеевское сельское поселение ищут инвестора для строительства отеля.

«Инвестор также у нас начал строительство Елабужских терм. Но ввиду отсутствия финансирования, не профильности этого актива, на сегодняшний день они также продают этот объект – 3 тыс. квадратных метров», – заключил Рустем Нуриев.

Талия Минуллина: «До сих пор неизвестно место захоронения Цветаевой. Может быть, надо над этим работать?» Фото: пресс-служба АИР

«До сих пор неизвестно место захоронения Цветаевой – над этим надо работать»

Помимо промышленного сектора, Елабуга славится также своей богатой историей, рассказал Рустем Нуриев. Здесь находится более 186 объектов культурного наследия, 17 музейных комплексов, которые ежегодно посещают более 1 миллиона туристов.

«Это город с тысячелетней историей, туристическим потенциалом, устойчивым, узнаваемым брендом. Например, старая крепость на Камском берегу – единственный наземный памятник домонгольского периода на территории республики Татарстан, дошедший до наших дней в виде елабужского городища», – подчеркнул градоначальник.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, в свою очередь, заявила, что Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО. Помимо этого, она предложила начать археологические исследования на месте захоронения поэтессы Марины Цветаевой.

«До сих пор неизвестно место захоронения Цветаевой. Может быть, надо над этим работать? Может быть, надо археологические раскопки делать, в эту сторону посмотреть?» – предложила глава АИР.

Исторический парк будет со 186 объектами культурного наследия

Одним из направлений работы с целью привлечения инвесторов глава Елабуги назвал создание привлекательного внешнего облика исторической части города. Так, например, в течение двух лет здесь воссоздали Шишкинские пруды. Левую их часть в ближайшие годы планируют благоустроить за счет средств особой экономической зоны.

«Ежегодно в течение 5-7 лет планируется вкладывать в модернизацию сетей и благоустройство более 150 миллионов рублей. Я думаю, что в течение 7-8 лет мы историческую часть полностью приведем в нормативное состояние, где будут унифицированы опоры освещения, все будет положено под землю, тротуарная сеть и зеленые насаждения – все будет стандартизировано и соответствовать духу времени, когда велась эта застройка», – сказал Нуриев.

Также в Елабуге реализуют некоторые объекты культурного наследия за рубль. Уже проданы несколько зданий по ул. 10 лет Татарстана. В них появятся апартаменты для сдачи в аренду, офисы и кафе. В доме №45 по улице Казанской сделают музей искусства, а дом №47 на той же улице переоборудуют под гостиничный комплекс. У инвесторов уже есть интерес и к ряду других зданий. Кстати, все они расположены на одной территории, которая в дальнейшем станет историческим парком.

«500 гектаров мы планируем превратить в такой вот исторический парк. Сегодня и Набережные Челны, и Нижнекамск уже привозят своих гостей к нам, поэтому хотели бы, чтобы это именно в таком виде это развивалась. Такое количество объектов культурного наследия на одной точке (186, прим. Т-и.) – ни одного города нет, чтобы вот так было», – заключил глава.