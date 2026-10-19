Минуллина: 90% частных инвестиций Татарстана приходятся на 10 районов

«По нашим данным, 90% частных инвестиций Татарстана приходится на десять муниципальных районов. Меня это очень пугает», – сказала Минуллина, комментируя распределение частных инвестиций между районами республики.

По ее словам, Татарстан проводит большое количество мероприятий, на которые приезжают потенциальные инвесторы – «КазаньФорум», «Ростки», «ТАЙМ».

«Гостей много, богатых людей много. А когда доходит до реализации, они сталкиваются с большим количеством проблем технического характера: земельными вопросами, инженерными сетями и так далее. И все это происходит на местах», – добавила Минуллина.

Агентство инвестиционного развития не может самостоятельно сопровождать каждый проект, поэтому важную роль должны играть муниципальные инвестиционные уполномоченные и их команды.

«Инвестиционные уполномоченные – это в основном замглавы по экономике. У них кроме этой работы еще огромный массив других важных заданий. […] Но надо найти баланс и суметь выстроить работу по тайм-менеджменту, чтобы на эту стратегическую инвестиционную работу и работу с предпринимателями, которые могут расширять свои производственные мощности внутри района, всегда было время», – добавила Минуллина.

Глава АИР подчеркнула, что для привлечения инвестора недостаточно ждать его приезда или предлагать земельный участок. Муниципалитету необходимо заранее понимать, как потенциальное предприятие встроится в существующие производственные цепочки, какие поставщики и сырье доступны, где находятся точки подключения к инженерным сетям и сколько будет стоить подведение инфраструктуры.

Сегодня в Казани стартовала образовательно-акселерационная программа для инвестиционных уполномоченных. Она предусматривает два очных модуля продолжительностью по четыре дня. Первый стартовал сегодня, второй запланирован на ноябрь. Между модулями участники будут продолжать работу над проектами, а также подключаться к онлайн-вебинарам и семинарам.

По итогам программы в декабре лучшие инвестиционные концепции представят Раису Татарстана. Минуллина рассчитывает, что подготовить предложения, которые можно будет вынести на рассмотрение руководства республики, смогут от пяти до десяти муниципальных команд из 45.