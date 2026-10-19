Гаррет Джонстон дал лекцию для инвестиционных уполномоченных Татарстана

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон заявил, что изучил каждый муниципальный район Татарстана «под микроскопом»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон провел в Казани лекцию для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Она стала частью акселерационно-образовательной программы.

«Я специально посмотрел на каждый из 45 муниципалитетов Татарстана под микроскопом. Задача какая? Каждый из 45 муниципалитетов сидит на потенциальном «золоте», это «рудники». Но они не видят этого золота, потому что они все время там. Может быть, с помощью внешних взглядов они увидят, где «золото». В каждом муниципалитете свое «золото», просто пока они, может быть, не искали или не поняли», – сказал Джонстон «Татар-информу».

По мнению лектора, инвестиционные уполномоченные в Татарстане должны понять, что уникального уже существует в муниципальном районе либо что можно создать и развивать, что другим регионам будет тяжело или невозможно воспроизвести с такой же себестоимостью, эффективностью или душевностью.

Напомним, что Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России.

Джонстон о привлечении инвестиций в Татарстан: «Вам нужно трудиться за каждый доллар» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В январе – июне этого года регион вошел в тройку регионов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал. Республика уступила лишь Москве и Ленинградской области, по данным «Известий».

«Татарстан имеет очень высокие результаты, но это не Москва и не Санкт-Петербург. И понимание того, что ты не Москва и Санкт-Петербург, что ты все равно в лучшем случае номер три, – очень хороший стимул стать номером один. А Москва и Питер понимают, что они могут ничего не делать, все равно будут какие-то инвестиции. А вам нужно трудиться за каждый доллар», – прокомментировал инвестиционные результаты Татарстана Джонстон.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан проводит в Казани первый модуль акселерационно-образовательной программы для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов республики. Поддержку оказывают Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР), Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ.