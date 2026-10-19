Гаррет Джонстон дал лекцию для инвестиционных уполномоченных Татарстана
Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон провел в Казани лекцию для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Она стала частью акселерационно-образовательной программы.
По мнению лектора, инвестиционные уполномоченные в Татарстане должны понять, что уникального уже существует в муниципальном районе либо что можно создать и развивать, что другим регионам будет тяжело или невозможно воспроизвести с такой же себестоимостью, эффективностью или душевностью.
Напомним, что Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России.
В январе – июне этого года регион вошел в тройку регионов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал. Республика уступила лишь Москве и Ленинградской области, по данным «Известий».
«Татарстан имеет очень высокие результаты, но это не Москва и не Санкт-Петербург. И понимание того, что ты не Москва и Санкт-Петербург, что ты все равно в лучшем случае номер три, – очень хороший стимул стать номером один. А Москва и Питер понимают, что они могут ничего не делать, все равно будут какие-то инвестиции. А вам нужно трудиться за каждый доллар», – прокомментировал инвестиционные результаты Татарстана Джонстон.
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан проводит в Казани первый модуль акселерационно-образовательной программы для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов республики. Поддержку оказывают Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР), Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ.