Исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин выступил перед инвестиционными уполномоченными в Казани

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Инвестиционные уполномоченные, которые работают в муниципальных районах Татарстана и городских округах, получат шанс презентовать инвестиционные предложения Раису республики Рустаму Минниханову. Это станет частью образовательно-акселерационной программы, стартовавшей сегодня, сообщил исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин.

«Акцент сделан на межмодульную практическую подготовку. Именно поэтому она называется образовательной акселераторной программой. То есть будет отдельный еще акселератор, который позволит муниципальным инвестиционным уполномоченным упаковать качественные инвестиционные предложения, сформировать и выбрать инвестиционные ниши и потом представить их на демодне Раису Республики Татарстан», – сказал Хусяиншин журналистам.

Ожидается, что в декабре Раису Татарстана презентуют от пяти до десяти конкретных проектов с расписанными путями для привлечения потенциальных инвесторов.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан проводит в Казани первый модуль акселерационно-образовательной программы для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов республики. Поддержку оказывают Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР), Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ.