Минтруд напомнил, что с 1 января во всех регионах начнет работать единый Социальный фонд

С 1 января следующего года в России начнет работать единый Социальный фонд. Его отделения будут функционировать во 89 регионах страны. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» напомнил министр труда РФ Антон Котяков.

Кроме того, с начала года прожиточный минимум увеличится на 3,3%, страховые пенсии вырастут на 4,8%, а МРОТ — еще на 6,3%, перечислил глава Минтруда.

По словам министра, безработица в России всё еще находится на низком уровне — 3,7%. В рамках работы национального проекта «Демография» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) в этом году бесплатно прошли переобучение и получили новые специальности 190 тыс. граждан, в 2023 году эта программа продолжится.

Котяков подчеркнул, что в завершающемся году Правительство РФ приняло целый ряд мер по поддержке компаний — от льготных кредитов и отсрочек по уплате страховых взносов до продления моратория на проверки и введения прямых мер поддержки занятости.

Что же касается регионов, присоединенных после плебисцитов, в наступающем году там завершится поэтапный переход на общие правила предоставления всех мер социальной поддержки, добавил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования татарстанцы начнут получать меры соцподдержки в режиме «одного окна». Руководителем Отделения Социального фонда России по Татарстану назначен Эдуард Вафин.