Эдуард Вафин назначен руководителем Социального Фонда России по Татарстану

Управляющим татарстанским Отделением социального фонда России по РТ назначен Эдуард Вафин. Ранее он занимал должность управляющего Отделением Пенсионного фонда по РТ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ОПФР по РТ.

«Эдуард Вафин начал профессиональную деятельность в Пенсионном фонде в 2000 году, работал ведущим специалистом экономического отдела, главным специалистом экономического отдела, главным специалистом группы финансового обеспечения бюджетного отдела, руководителем группы финансового обеспечения Управлений ПФР, начальником бюджетного отдела, начальником бюджетного управления, первым заместителем управляющего. В марте 2016 года был назначен управляющим Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан», — сообщили в пресс-службе.

Вафин имеет ученую степень кандидата экономических наук, награжден почетным званием «Заслуженный экономист РТ», автор многочисленных научных трудов, монографий и учебных пособий, имеет благодарности правления Пенсионного фонда России, Президента и Правительства Татарстана.

Единый Социальный фонд России начнет свою работу 1 января 2023 года. По указу Президента России Владимира Путина он объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Как сообщил «Татар-информу» Эдуард Вафин, несмотря на изменения структуры, сокращения в обеих организациях не планируются.

Как уточнили в пресс-службе ОПФР по РТ, ранее исполнявший обязанности управляющего Региональным отделением ФСС по РТ Фердинат Закиров назначен заместителем управляющего татарстанским Отделением социального фонда России.