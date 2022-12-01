С 1 января татарстанцы начнут получать меры соцподдержки в режиме «одного окна»

Объединение в 2023 году Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года – после объединения структур – можно будет получить в прежнем порядке», – сказано в сообщении.

Создание единой структуры – Социального фонда России – позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить количество россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года Социальный фонд России будет проводить прием граждан в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположатся по тем же адресам клиентских служб Пенсионного фонда, что и сейчас. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин пояснил, что объединение ПФР и ФСС – закономерный шаг. Преобразование ПФР в Социальный фонд задаст новый вектор в совершенствовании пенсионного и социального страхования в России, считает он.