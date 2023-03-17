Во всех регионах России появились центры поддержки семей участников спецоперации

Во всех регионах России созданы центры поддержки семей участников специальной военной операции, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Женщины, и не только беременные, женщины с детьми, мужья которых сегодня участвуют в специальной военной операции, они во всех регионах находятся на плотном персональном сопровождении», – приводит ее слова ТАСС.

Баталина напомнила, что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал соответствующее поручение Правительству.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в регионах активно работают над открытием отделений фонда поддержки семей ветеранов и военных, погибших в ходе спецоперации.