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Во всех регионах России появились центры поддержки семей участников спецоперации
Во всех регионах России созданы центры поддержки семей участников специальной военной операции, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
«Женщины, и не только беременные, женщины с детьми, мужья которых сегодня участвуют в специальной военной операции, они во всех регионах находятся на плотном персональном сопровождении», – приводит ее слова ТАСС.
Баталина напомнила, что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал соответствующее поручение Правительству.
Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в регионах активно работают над открытием отделений фонда поддержки семей ветеранов и военных, погибших в ходе спецоперации.
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