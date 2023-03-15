Мишустин: В регионах началось создание отделений фонда поддержки семей погибших в СВО

В регионах активно ведется работа по открытию отделений фонда поддержки семей ветеранов и военных, погибших в ходе спецоперации. Об этом рассказал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что идея по созданию фонда принадлежит Президенту России Владимиру Путину и была озвучена в послании Федеральному собранию.

«То поручение Президента в послании о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения», — заявил Премьер во время встречи с КПРФ.

Он напомнил, что фонд займется оказанием специализированной помощи таким семьям.

«Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот фонд будет помогать», — объяснил он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что создание этой структуры не освободит от ответственности власти региона. Поэтому руководство республики и муниципальные власти продолжат вести работу в этом направлении.