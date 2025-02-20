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Общество 20 февраля 2025 19:36

Минтруд РТ сообщил о перевыполнении плана по обучению работников ОПК

За 2024 год профессиональное обучение прошли 477 работников семи предприятий оборонно-промышленного комплекса Казани, Набережных Челнов, Зеленодольского и Ютазинского районов Татарстана. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Адель Мубаракшин в Общественной палате РТ.

«Нами было организовано обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Перечень предприятий ОПК, имеющих право на обучение работников в 2024 году, утвержден Министерством промышленности и торговли РФ. По Татарстану в данный перечень вошли 43 предприятия», – рассказал он.

Мубаракшин отметил, что число работников предприятий ОПК, прошедших обучение в прошлом году в Татарстане, на 48% превысило предполагаемый план.

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