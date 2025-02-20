Пять целей выполнены: Минтруд РТ отчитался о работе за 2024 год

Все пять публичных целей, поставленных перед Минтрудом Татарстана на 2024 год по итогам голосования граждан, выполнены. К такому мнению пришли сегодня участники общественных обсуждений в Общественной палате РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Проект по публичному формированию целей и задач органов власти и контролю за их исполнением реализуется в Татарстане с 2018 года. В числе его участников – министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты. В 2019 году к проекту присоединились министерства спорта и по делам молодежи», – напомнила заместитель председателя Общественной палаты РТ Ирина Ахметова.

Голосование граждан за приоритеты в работе ведомства было организовано на портале госуслуг Татарстана и в мобильном приложении. Об итогах их воплощения в жизнь доложил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин. Первая цель заключалась в организации временной занятости не менее 12 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

«За 2024 год трудоустроено 12,9 тыс. несовершеннолетних в свободное от учебы время, большая часть – в летний период. Подросткам, трудоустроенным через Центр занятости населения, выплачивалась материальная поддержка, ее размер составлял 2650 рублей за отработанный месяц», – сообщил Мубаракшин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

При этом несовершеннолетние получали зарплату в размере не ниже МРОТ. В первую очередь трудоустраивались подростки из группы риска, в том числе из многодетных семей. Второй приоритетной целью министерства стало трудоустройство не менее 65% граждан, обратившихся в службы занятости в целях поиска работы.

«Содействие занятости осуществляется путем трудоустройства на свободные рабочие места, заявленные работодателями, а также по специальным программам содействия занятости. За год в службы занятости обратились более 38 тыс. человек, свыше 30 тыс. из них трудоустроены, что составляет 78,5% обратившихся», – заметил Мубаракшин.

Третья приоритетная цель – обеспечение за счет средств республики санаторно-курортным лечением на основании сертификата не менее 30% от общего количества оздоровленных на льготных условиях пенсионеров и работников отдельных бюджетных отраслей.

«В 2024 году министерством за счет средств бюджета Татарстана приобретены более 3,2 тыс. путевок для пенсионеров, которыми они воспользовались», – отметил Мубарашкин.

Кроме того, в 2024 году работникам бюджетной отрасли была предоставлена возможность получить санаторно-курортное лечение на основе сертификатов номинальной стоимостью 25 тыс. рублей для оплаты путевки в удобное время с доплатой. Электронные сертификаты были выданы 2,9 тыс. работников.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Четвертой целью министерства стало увеличение доли охвата услугами по социальной реабилитации или абилитации в организациях соцобслуживания: детей-инвалидов – с 89% до 94%, инвалидов – с 85% до 90%.

«За 2024 год в реабилитационных центрах были предоставлены комплексные реабилитационные услуги для 18,6 тыс. граждан. <…> Охват комплексной реабилитацией детей-инвалидов был увеличен до 94%, или до 14 тыс. человек, а инвалидов – до 90%, или до 16,6 тыс. человек», – сообщил Мубаракшин.

Пятой приоритетной целью выбрана подготовка кадров для развития экономики и организация обучения не менее 3 тыс. человек взрослого населения.

«Благодаря программе «Содействие занятости населения РТ» службами занятости за счет средств бюджета проводится обучение безработных граждан. В 2024 году обучение прошли более 1,1 тыс. человек по востребованным на рынке труда профессиям и программам», – рассказал Мубаракшин.

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за счет средств федерального бюджета было обучено более 4,3 тыс. человек, или 136% от плана. Кроме того, было организовано обучение работников предприятий ОПК для 477 человек, что составляет 148% от плана.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.