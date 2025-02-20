Минтруд РТ рассказал о социальной реабилитации участников СВО

Участники специальной военной операции с инвалидностью из Татарстана могут пройти рекомендованную социальную реабилитацию в стационарных учреждениях не только Казани, но и по всей республике. Об этом сегодня сообщил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин в Общественной палате Татарстана.

«В Казани действует реабилитационный центр «Восхождение», где через месяц будет развернуто 40 коек. Еще в прошлом году в Зеленодольске были развернуты койки для сложных пациентов со множественными ранениями. Также в любом центре реабилитации инвалидов по всей республике граждане с инвалидностью после СВО могут пройти курсы реабилитации», – рассказал он.

Мубаракшин отметил, что речь идет не о медицинской реабилитации, а о социальной адаптации граждан. «Мы проводим социальную адаптацию гражданина, полностью его интегрируем в общественную среду», – пояснил он.

Ранее в своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов указал на необходимость создать все необходимые условия для возвращения ветеранов спецоперации к мирной жизни.

«Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки», – подчеркнул он тогда.