Минтруд РТ назвал эффективные инструменты трудоустройства татарстанцев

Ярмарки вакансий, круглые столы, подбор кадров по заявкам работодателей – эти и другие инструменты активно использует Минтруд РТ для трудоустройства татарстанцев. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Адель Мубаракшин в Общественной палате РТ.

«Центр занятости проводит системную работу, в том числе в проактивном режиме, когда сами выходим на безработных, пытаемся их трудоустроить. В республике проводятся ярмарки вакансий, огромное количество круглых столов, индивидуальный подбор кадров по заявкам работодателей. У нас появилась такая форма работы, как онлайн-активность, работодателям такой формат нравится», – рассказал он.

Кроме того, службы занятости размещают актуальные вакансии в «Новой Туре» и в торговом центре «Порт».