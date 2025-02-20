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Общество 20 февраля 2025 19:23

Минтруд РТ назвал эффективные инструменты трудоустройства татарстанцев

Ярмарки вакансий, круглые столы, подбор кадров по заявкам работодателей – эти и другие инструменты активно использует Минтруд РТ для трудоустройства татарстанцев. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Адель Мубаракшин в Общественной палате РТ.

«Центр занятости проводит системную работу, в том числе в проактивном режиме, когда сами выходим на безработных, пытаемся их трудоустроить. В республике проводятся ярмарки вакансий, огромное количество круглых столов, индивидуальный подбор кадров по заявкам работодателей. У нас появилась такая форма работы, как онлайн-активность, работодателям такой формат нравится», – рассказал он.

Кроме того, службы занятости размещают актуальные вакансии в «Новой Туре» и в торговом центре «Порт».

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