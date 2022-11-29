Минтранс заявил, что Китай отказывает судовладельцам из России в признании страховок

Власти и компании Китая начали отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, передает РИА Новости.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — констатировал российский замминистра.

Пошивай добавил, что РФ хотела бы предложить китайской стороне рассмотреть возможность признания сертификатов организаций, занимающихся страхованием морских перевозок энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.

Восьмой пакет санкций Европейского Союза предполагает постепенное введение эмбарго на перевозки российской нефти и нефтепродуктов по морю. Оно предусматривает и запрет страховать суда, которые занимаются такими перевозками. Мера должна начать применяться синхронно с установлением потолка на нефть из РФ, который пока не согласован.