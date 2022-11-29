Bloomberg: ЕС вновь застопорился в переговорах о потолке цен на российскую нефть

Страны Евросоюза по-прежнему не могут согласовать полоток цен на российскую нефть. Препятствием стала позиция Польши и стран Прибалтики, которые считают предлагаемый лимит слишком высоким. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает в качестве «потолка» стоимость в 60–70 долларов за баррель, однако позднее речь велась о 62 долларах. В то же время Польша призывает опустить планку до 30 долларов за баррель.

Однако накануне агентство рассказывало, что уже сейчас российская нефть Urals упала в цене до менее 52 долларов за баррель, то есть ниже предлагаемого ЕС лимита.