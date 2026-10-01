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Общество 1 октября 2026 19:58

Минтранс РФ:Инцидент с самолетом Flydubai расследуется международными экспертами

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) расследует инцидент с самолетом Flydubai, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

Напомним, что накануне пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, летящего из Дубая в Тель-Авив, находились порядка 180 пассажиров. Самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Оманец пытался сознательно устроить авиакатастрофу, однако подданный ОАЭ помешал ему, и завязалась драка.

«Если будет необходимо, будут выпущены соответствующие письма, рекомендации по усилению безопасности», – сказал Никитин, а также отметил, что эта работа будет небыстрой.

#минтранс рф
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