Минтранс РФ:Инцидент с самолетом Flydubai расследуется международными экспертами

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) расследует инцидент с самолетом Flydubai, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

Напомним, что накануне пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, летящего из Дубая в Тель-Авив, находились порядка 180 пассажиров. Самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Оманец пытался сознательно устроить авиакатастрофу, однако подданный ОАЭ помешал ему, и завязалась драка.

«Если будет необходимо, будут выпущены соответствующие письма, рекомендации по усилению безопасности», – сказал Никитин, а также отметил, что эта работа будет небыстрой.