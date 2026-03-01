Минтранс РФ сообщил об отмене 62 рейсов между Россией и ближневосточными странами

По информации на утро 1 марта между Россией и странами Ближнего Востока отменено 62 рейса. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство уточняет, что российские авиакомпании аннулировали 38 рейсов, иностранные – 31. Более 75% всех отмененных рейсов приходятся на направление между Россией и ОАЭ в обе стороны.

По данным, предоставленным большинством российских и зарубежных перевозчиков, пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах либо отправили домой. По информации министерства, в российских аэропортах сохраняется спокойная обстановка, скоплений людей нет. За более чем 4 тыс. билетов средства возвращены клиентам. Контакт‑центры продолжают обработку обращений.