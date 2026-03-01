Рейсы между Казанью и Абу‑Даби отменены

Отменены рейсы между Казанью и Абу‑Даби. Информация об этом появилась в онлайн‑табло казанского аэропорта.

Рейс с вылетом в 13.30 в Абу‑Даби отмечен как «отменен». Также отменен прилет из Абу‑Даби, который ожидался в 12.35. При этом рейсы в Шарджу остаются в расписании: прилет из Шарджи ожидается в 22.55, вылет – в 23.55.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на 1 марта часть рейсов формально стоит в расписании, однако значительная часть вылетов, вероятно, не состоится из-за ограничений воздушного пространства.

Сегодня «Аэрофлот» также объявил, что в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ компания вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу‑Даби на 1 марта.

По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию. Часть уже находится в транзитных городах, часть — вынуждена продлить отдых в странах вылета. Основной поток — пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, Oman Air.