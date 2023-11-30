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Минтранс РФ согласовал техзадание для третьего терминала аэропорта Казани
В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры по выбору организации для проектирования нового терминала аэропорта Казани. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Получили последнее согласование технического задания от Министерства транспорта России. На днях будет организован конкурс для выбора подрядной организации по проектированию», — рассказал спикер.
Романцов уточнил, что конкурсная процедура и подведение итогов займут около 30 дней.
Возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров. Однако уже в середине декабря планируется перевезти пятимиллионного пассажира за этот год. Новый терминал будет больше, чем два имеющихся.
Начать строительство третьего терминала международного аэропорта Казани в 2024 году поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному Совету РТ, о чем сообщал «Татар-информ».
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